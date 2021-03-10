Уфа, , 11:05 — REGNUM Морозы до — 30 °C ожидаются в Башкирии. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Сообщается, что ночью 11 марта в регионе ожидается снег, метель с сильными порывами ветра, на дорогах может образоваться снежный накат и гололедица.

Температура воздуха в регионе ночью может понизиться до — 28 °C, днем столбик термометра может дойти до отметки — 18 °C.

При этом ночью 12 марта в Башкирии ожидается понижение температуры воздуха до — 30 °C, днем ожидается мороз до — 15 °C.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии из-за неблагоприятной погоды ограничили движение транспорта на участке федеральной трассы.

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