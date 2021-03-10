Брянск, , 11:04 — REGNUM Более 300 граммов сильнодействующего наркотического вещества изъяли полицейские у двух уроженцев Узбекистана в Брянске. Иностранцы планировали разложить дозы запрещённого вещества по тайникам, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

21-летнего и 25-летнего мужчин задержали в Володарском районе. В квартире, где они проживали, оперативники обнаружили свыше 300 граммов наркотика, при личном досмотре у задержанных вывили ещё 25 свёртков с запрещённым веществом.

В отношении иностранцев возбуждено уголовное дело. До суда злоумышленники будут находиться в СИЗО.