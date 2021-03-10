Москва, 10 марта, 2021, 11:01 — ИА Регнум. В правительстве России подготовлены несколько предложений по выплатам пенсий работающим пенсионерам с учётом индексаций. Об этом 10 марта заявил глава Минтруда Антон Котяков перед отчётом правительства в Госдуме.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«Мы в Минтруде по поручению правительства вопрос прорабатывали, мы сформировали несколько предложений, именно направленных на увеличение пенсионного обеспечения работающих граждан. Эти предложения мы соответствующим образом направим в правительство», — заявил Котяков.

«Я знаю, что правительство также в совокупном объёме это предоставило в администрацию президента. Я думаю, обсуждение этого вопроса в ближайшее время даст определённый результат», — указал он.