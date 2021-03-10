Санкт-Петербург, , 11:11 — REGNUM Вопрос срочного выделения более 1,5 млрд рублей на достройку центра ФТИ им. Иоффе имеет геополитическое значение и должен быть решен. Об этом заявил спикер петербургского Заксобрания Вячеслав Макаров на пленарном заседании 10 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

ЗакС направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину по поводу выделения средств на завершение проекта. Как объяснил единоросс Денис Четырбок, по этому поводу в парламент обратился сам Физико-технический институт им. Иоффе.

Оказалось, что из-за различных задержек, в том числе по причине пандемии коронавируса, не удалось вовремя скорректировать проект, и на 2021 год финансирование из федерального бюджета на достройку центра не заложено.

«На текущий год дополнительное финансирование на проведение этих работ не предусмотрено, в соответствующей строчке бюджета значится ноль. Если ничего не изменить, никакого дополнительного финансирования институт не получит», — заявил депутат.

Центр Физико-технического института был задуман как уникальное научное учреждение для промышленного внедрения передовых разработок российских ученых, инженеров и конструкторов. В нем должны реализоваться инновационные проекты в сферах электроники и оптоэлектроники, энергетики, энергосбережения и телекоммуникаций. Сейчас центр ФТИ готов на 82%.

Причина увеличения сметы связана с курсовая разницей стоимости импортного оборудования, уточнил Четырбок. Сейчас требуется чуть более 1,5 млрд рублей, причем 1,2 млрд рублей пойдут на строительные работы, а 300 млн рублей — на закупку недостающего оборудования. «Если мы еще будем затягивать сроки ввода в эксплуатацию, это приведет к дополнительным корректировкам», — убежден единоросс.

По его сведениям, на федеральном уровне «прорабатываются варианты» выделения соответствующей суммы из Резервного фонда. Однако это подразумевало бы больший контроль за расходованием средств.

«Однако Минобрнауки, насколько я понимаю, не совсем хочет брать на себя эту ответственность. <…> На уровне Минобрнауки этот вопрос, к сожалению, не решить ни институту, ни нашим с вами обращением», — сказал Четырбок, объяснив необходимость писать Мишустину, чтобы он своей «волей» разобрался в ситуации.

Спикер парламента, секретарь регионального отделения «ЕР» Вячеслав Макаров перевел обсуждение в геополитическую плоскость.

«Вопрос, который сегодня поднят, имеет геостратегическое значение. Давайте прямо говорить, что мы сейчас сталкиваемся с попытками сдержать Россию. Остановить развитие России в геополитическом плане. И безусловно то, о чем здесь коллеги говорили — о науке и технологиях — это всё интересы нашей национальной безопасности», — заявил он с трибуны Заксобрания.

Макаров напомнил, что теперь властям приходится защищать интересы страны не только на море, суше или даже в космосе, но и в сети.

«Создание опережающих специальностей в киберпространстве — это важнейший момент для геополитики. Потому что киберпространство становится, действительно, ареной битв. Специальности должны быть и специалисты, которые работают вот в этом направлении. Безусловно, киберпространство, которое становится театром военных действий, оно к чему ведет? Использование информационно-технологических технологий ведет прежде всего… Это элемент гибридной войны. Это часть цветных революций. Когда можно без вмешательства военной силы отдать государство под внешнее управление», — добавил Макаров.

В результате большинство депутатов ЗакСа поддержали обращение к Мишустину.

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