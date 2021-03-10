Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 11:00 — REGNUM Футбольный стадион «Маракана» в Рио-де-Жанейро (Бразилия) могут назвать в честь «короля футбола» Пеле. Об этом 10 марта сообщает O Globo.

Отмечается, что законодательное собрание штата Рио-де-Жанейро одобрило законопроект о присвоении стадиону имени Эдсона Арантис ду Насименту (Пеле).

«Король футбола Пеле — величайший на планете игрок всех времён. Он представлял и продолжает представлять Бразилию», — заявил автор законопроекта, депутат Андре Сисилиану.

Отмечается, что инициатива нашла поддержку большинства депутатов. Теперь его должен подписать и.о. губернатора штата Клаудио Кастро.

Стадион «Маракана» был открыт в 1950 году. До реконструкции 1999 года он считался самым вместительным в мире и был рассчитан на 155 тыс. человек. При этом на финальном матче ЧМ-1950 присутствовали более 199 тыс. болельщиков — тогда сборная Бразилии проиграла команде Уругвая со счётом 1:2.

Пеле является единственным в истории трёхкратным чемпионом мира по футболу. Он выигрывал мундиали в 1958, 1962 и 1970 годах. В составе сборной Бразилии он сыграл 92 матча и забил 77 голов.

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