Омск, , 11:00 — REGNUM Власти Омска приглашают жителей города принять участие в масленичных гуляньях. Как сообщили ИА REGNUM 10 марта в мэрии, ссылаясь на информацию администрации Кировского округа Омска, в этом году большинство мероприятий проходит в формате онлайн.

Следите за развитием событий в трансляции: «Как отмечают Масленицу в России и за рубежом — все новости»

Масленичная неделя продлится с 8 по 14 марта. В Омске уже стартовали праздничные конкурсы. Активисты КТОСа «Кировец-1» пригласили горожан поучаствовать в викторине «Масленицу гулять — зиму провожать». Желающие будут отвечать на вопросы, касающиеся русских традиций.

Также омичи могут присоединиться к мероприятию под названием «Влюблены в блины». Участникам предлагают прислать видео с оригинальным рецептом блинов или необычными начинками. Победителей определят 15 марта.

«Не беда, что в этом году мы не сможем провести традиционный ритуал сожжения чучела. Ведь главным атрибутом праздника являются традиционные блины и пироги. А значит, каждый, даже находясь дома, сможет отметить встречу солнечной и радостной весны», — отметила председатель КТОСа «Кировец-1» Надежда Карева.

В КТОСах «Левобережный-7» и «Левобережный-5» проходит фестиваль блинов. Омичи могут делиться фото и новыми рецептами блинов. Жители шестого микрорайона организовали «Блинный поединок». Авторам самых оригинальных рецептов главного масленичного лакомства вручат памятные подарки.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Якутска приняли решение не проводить традиционных народных гуляний на Масленицу.

Читайте также: В Якутске не будут традиционно отмечать Масленицу