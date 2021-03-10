Москва, , 11:00 — REGNUM Федеральная таможенная служба (ФТС) России перечислила в бюджет за первые два месяца текущего года на 6,9% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«За январь — февраль 2021 года таможенными органами в федеральный бюджет перечислено 772,3 млрд рублей», — говорится в сообщении.

При этом за аналогичный период 2020 года таможенными органами в федеральный бюджет перечислено 772,3 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС Сергей Шкляев сообщил, что за счет выявления контрафактной продукции в 2020 году Федеральной таможенной службой России был предотвращен ущерб правообладателям на 4,5 млрд рублей.

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