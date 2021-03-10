Москва, 10 марта, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Безусловно, проблема мошеннической деятельности, совершаемой из мест заключения, в последние годы приобрела огромные масштабы и требует срочного решения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила председатель Московской коллегии адвокатов Виктория Данильченко, комментируя закон о блокировке мобильной связи в местах лишения свободы.

Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Иван Петрович Иванов-Вано, Дмитрий Наумович Бабиченко.1960. СССР Мошенник

Вместе с тем она полагает, что в исправительной системе нужно бороться, прежде всего, с коррупцией.

«Учреждения исполнения наказания априори не должны становиться местом совершения новых преступлений. Но, как мы видим, это происходит повсеместно. И основную причину этого я вижу в коррупционной составляющей. Невозможно создать кол-центр в СИЗО или тюрьме без ведома руководства учреждения — это просто не может остаться незамеченным. А учитывая заработанные мошенниками суммы, коррупционная составляющая только подтверждается. Поэтому и бороться нужно именно с этим явлением.

Думаю, что блокировка номеров по заявлению руководителя исправительного учреждения видится мне слишком бюрократической процедурой. Как правило, номера, с которых совершаются противоправные звонки, работают считанные часы. А механизм блокировки номера через оператора сотовой связи может занять не один день. Кроме того, коррупцию блокировка номеров также не исключает.

На мой взгляд, интересно звучит предложение о свободном доступе заключенных к телефонной связи, которая будет прослушиваться. Думаю, это сильно ударило бы по тем сотрудникам, которые торгуют связью в местах лишения свободы. Но боюсь, что в нашей стране такая инициатива пока нежизнеспособна», — пояснила Виктория Данильченко.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно закону о возможности блокировки мобильных телефонов в местах лишения свободы и следственных изоляторах, подписанному президентом России Владимиром Путиным, операторы связи должны будут блокировать SIM-карты соответствующих абонентов.

По словам главы комитета Государственной думы по безопасности Василия Пискарёва («Единая Россия»), инициатива призвана пресекать не только совершение мошеннических действий с помощью мобильной связи, но и поставку осуждённым и подследственным наркотиков и других запрещённых предметов.

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