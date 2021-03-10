Москва, , 10:59 — REGNUM На массовых акциях журналистам определят периметр работы, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.

«Возможно, одним из таких критериев мог бы стать и какой-то периметр, ближе к которому журналист не может приближаться к сотруднику правоохраны, находясь на массовой акции, особенно если речь идет об акции несанкционированной: полметра, метр», — заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Такая мера, по словам парламентария, с одной стороны гарантирует абсолютную безопасность для журналиста, с другой стороны это не создает провокационной ситуации».

«Нужно основываться на защите безопасности журналистов», — подчеркнул Хинштейн.

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