Москва, 10 марта, 2021, 10:59 — ИА Регнум. На массовых акциях журналистам определят периметр работы, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.

(сс) Patrice CALATAYU Журналисты

«Возможно, одним из таких критериев мог бы стать и какой-то периметр, ближе к которому журналист не может приближаться к сотруднику правоохраны, находясь на массовой акции, особенно если речь идет об акции несанкционированной: полметра, метр», — заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Такая мера, по словам парламентария, с одной стороны, гарантирует абсолютную безопасность для журналиста, с другой стороны, это не создает провокационной ситуации.

«Нужно основываться на защите безопасности журналистов», — подчеркнул Хинштейн.

Читайте также:Постпред России оценил работу российских журналистов на Западе