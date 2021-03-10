Челябинск, 10 марта 2021, 10:59 — REGNUM Челябинский областной суд отказался выпускать из СИЗО сотрудника одного из структурных подразделений регионального главка МВД. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
По итогам рассмотрения апелляции суд решил не менять вынесенное ранее постановление Центрального райсуда Челябинска. Таким образом, силовик остаётся под стражей.
Полицейский был пойман за получение взятки и превышение полномочий. Следователи считают, что преступления были совершены ещё в 2005—2012 годах. Суд отправил его в СИЗО до 17 апреля.