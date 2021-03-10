Лондон, , 10:59 — REGNUM Напряжённость между Евросоюзом и Великобританией из-за поставок вакцины против коронавирусной вылилась в гневный публичный скандал, который разразился на фоне осуждения Лондоном заявления Брюсселя о введении запрета на экспорт антикоронавирусных препаратов. В этой связи представитель дипломатической миссии ЕС в Лондоне был вызван в МИД Соединённого Королевства. Об этом сообщает Financial Times.

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Отмечается, что 9 марта глава Евросовета Шарль Мишель опубликовал запись в своём блоге, где заявил о том, что «Великобритания и США ввели полный запрет на экспорт вакцины или её компонентов, произведённых на их территории». Правительство Бориса Джонсона яростно отреагировало это заявление, подчеркнув, что никаких запретов для британских заводов, производящих иностранным заказчикам контрактные поставки вакцин от коронавируса, введено не было.

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В свою очередь министр иностранных дел Соединённого Королевства Доминик Рааб написал Мишелю, что «любые заявления о запрете экспорта Великобритании или любые ограничения на вакцины» являются «откровенной ложью». Глава британского внешнеполитического ведомства вызвал сегодня, 10 марта, представителя делегации ЕС в Лондоне в министерство иностранных дел, чтобы «продолжить обсуждение этого вопроса»

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта власти Италии заблокировали отправку в Австралию 250 тысяч доз вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. В Риме считают, что сначала AstraZeneca должна выполнить свои обязательства перед Евросоюзом, а уже потом сможет перейти к экспорту. В Австралии назвал такое решение «вакцинным протекционизмом» и решили создать коалицию с Канадой, Новой Зеландией, Норвегией и Японией, чтобы «заставить» Евросоюз поставлять вакцины от коронавирусной инфекции в страну.