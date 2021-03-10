Ростов-на-Дону, , 10:59 — REGNUM Стадион «Ростов Арена» 4 апреля 2021 года может принять более 20 тыс. болельщиков. В настоящее время открыта продажа билетов на матч «Ростов» — «Спартак», сообщается на сайте жёлто-синих.

Приобрести билеты пока можно только на официальном сайте команды. В настоящее время вместимость стадиона увеличена до 50% от общего числа мест. При этом лица старше 65 лет на арену не допускаются и смогут увидеть матч только в онлайн-режиме.

В ближайшее время билеты поступят в кассы.

ИА REGNUM напоминает, что столичный «Спартак» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 38 очков. Подопечные Валерия Карпина располагаются на седьмой строчке (34 очка).