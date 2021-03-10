Кызыл, , 10:58 — REGNUM В Туве по данным на 10 марта от коронавируса вакцинировано 9957 жителей, в том числе 1983 пожилых граждан старше 60 лет. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, полный курс вакцинации прошли 4929 человек.

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Всего в регион поступило почти 12,2 тыс. доз вакцины, в том числе 1,9 тыс. однодозовых вакцин Гам-Ковид-Вак получено 9 марта. Препараты уже распределены по пунктам вакцинации в республике.

«Записаться на вакцинацию можно по звонку в регистратуру своей поликлиники или через портал государственных услуг. Всего услугой предварительной записи через портал госуслуг записались на вакцинацию 512 человек», — отметили в минздраве.

Напомним, в регионе планируют вакцинировать 60% взрослого населения республики или 108 тыс. человек.

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