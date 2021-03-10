Москва, , 10:58 — REGNUM Курс доллара утвердился в районе 74 руб. — в самой середине актуального в феврале-марте текущего диапазона 73,10−75 руб. И это можно считать равновесным рубежом под воздействием противонаправленных факторов, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

«Высокие цены нефти около $67 за баррель Brent и общий оптимизм на рынках поддерживают рубль.

Но, с другой стороны, на него давят санкционные риски, увеличение покупок валюты Минфином РФ по «бюджетному правилу», укрепление доллара к ведущим валютам.

В течение дня 10 марта важным ориентиром для рынка могут стать данные по инфляции в США. Её уровень во многом определяет процентные ставки в мире, доходность различных финансовых инструментов, перспективы денежной политики ФРС.

Это воздействует на склонность к покупкам или продажам рисковых инструментов, включая рублёвые активы. Кроме того, традиционные по средам недельные данные о запасах нефти в США способны повлиять на цену чёрного золота.

Тем не менее, вряд ли движение курса сегодня будет очень значительным. Наиболее вероятный коридор его изменений на день — 73,40−74,50 руб./доллар», — считает эксперт.

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