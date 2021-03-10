Архангельск, , 10:58 — REGNUM Соломбальский районный суд Архангельска огласил приговор двум 18-летним девушкам, два года назад убившим свою сверстницу.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР, в 2019 году осужденные решили совершить убийство и в качестве жертвы выбрали 17-летнюю знакомую.

«Под предлогом совместной прогулки заманили в безлюдное место, где осколками стеклянных бутылок нанесли множественные повреждения, после этого надели потерпевшей на голову полиэтиленовый пакет. После осужденные скрылись с места преступления, забрав телефон погибшей, после предприняли меры к сокрытию следов совершенного преступления», — сообщили в ведомстве.

В ходе допросов выяснилось, что обвиняемые не имели какого-либо повода к убийству своей сверстницы.

«В июне 2019 года при личных встречах, телефонных разговорах и при обмене сообщениями подследственные договорились убить человека, подбирали жертву, обсуждали место и способ убийства, а также методы сокрытия следов преступления. 29 июня 2019 года днем девушки, взяв с собой резиновые перчатки, ремень, полимерные пакеты и чистящее средство, заманили жертву в заранее выбранное место и совершили ее убийство», — сообщили в Следкоме.

В ходе судебного заседания они также признали свою вину. Приговором суда обвиняемым назначены наказания в виде 6 лет 3 месяцев и 5 лет 6 месяцев лишения свободы. Так как к моменту вынесения приговора обе достигли совершеннолетнего возраста, отбывать назначенное наказание определено в исправительной колонии общего режима.

По данным региональной прокуратуры, в пользу родителей погибшей, потерявших единственного ребенка, судом взыскана компенсация морального вреда в сумме более 4,6 млн рублей.