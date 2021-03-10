Токио, , 11:01 — REGNUM Исследователи из Японии нашли в местной канализации новый штамм коронавируса SARS-CoV-2 еще в начале декабря 2020 года. Об этом 10 марта сообщает газета Yomiuri.

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При этом первое заражение новой разновидностью коронавируса было выявлено на территории страны 25 декабря 2020 года и это говорит о более раннем начале распространения нового штамма в Японии.

Как утверждает Yomiuri, новая разновидность SARS-CoV-2 похожа на его штаммы из Великобритании и ЮАР. При этом не указывается регион страны, где в канализации была найдена данная разновидность коронавируса.

Отметим, на сегодняшний день общее количество заразившихся коронавирусной инфекцией в Японии достигло более чем 442 тыс. при свыше 8,3 тыс. летальных исходов от COVID-19.