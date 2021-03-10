Душанбе, , 10:57 — REGNUM Представители железнодорожных администраций Таджикистана и Узбекистана планируют подписать соглашение об электрификации участка железной дороги Бекабад — Канибадам — Коканд, сообщает агентство «Азия плюс».

Отмечается, что стороны завершают процесс согласования договоренностей. В компании «Таджикские железные дороги» отметили, что предварительные работы по этому проекту начаты еще в 2020 году.

В таджикистанской компании добавили, что переход с тепловозов на электровозы позволит сократить расходы перевозчиков, исключит выбросы вредных веществ и увеличит частоту движения поездов.

Отметим, общая протяженность железных дорог Таджикистана составляет около 700 км. Тяга на всех участках осуществляется с помощью тепловозов.