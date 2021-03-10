Уфа, , 11:00 — REGNUM Движение транспорта ограничено на участке автотрассы в Башкирии из-за непогоды. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Сообщается, что решение об ограничении движения грузовиков, автобусов и маршруток было принято из-за сильного снегопада, метели и ухудшения видимости.

«С 11:15 10 марта 2021 года введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-240 Уфа — Оренбург в Оренбургской области, Республике Башкортостан, с км 125+000 по км 316+902», — передает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что ограничения могут быть сняты в 16:00 часов 10 марта.

Согласно данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 марта в республике ожидается сильный снег и метель. На дорогах могут образовываться снежный накат и заносы.

Сотрудники спасательного ведомства рекомендуют жителям воздержаться от дальних поездок.

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