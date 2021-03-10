Москва, , 11:01 — REGNUM Одним из факторов, позволивших снизить уровень террористической угрозы в Москве, стала деятельность по пресечению незаконного оборота оружия и боеприпасов. Об этом 10 марта заявил начальник столичного ГУ МВД России, генерал-лейтенант полиции Олег Баранов во время ежегодного отчета на заседании Московской городской думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В 2020 году изъято 239 единиц огнестрельного оружия, свыше 8,5 тыс. боеприпасов, около 7 кг взрывчатых веществ и 19 взрывных устройств. Перекрыто 23 канала поставки огнестрельного оружия, перекрыто 18 мастерских по производству и переделке оружия и боеприпасов», — сказал Баранов.

По его словам, результатом этой деятельности стало сокращение в Москве убийств с применением огнестрельного оружия на 6%, ранений — на 57% и в целом преступлений, совершенных с примирением оружия — на 29%.