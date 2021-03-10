Москва, , 10:54 — REGNUM В российской системе здравоохранения есть большой потенциал упрощения процедуры признания инвалидности. Об этом 10 марта заявил глава Минтруда Антон Котяков перед отчётом правительства в Госдуме.

«Мы принципиально хотим пересмотреть процедуру взаимоотношения с нашими гражданами. То есть мы ставим перед собой задачу 85% назначений по инвалидности делать в режиме без физического присутствия гражданина и без дополнительных медицинских освидетельствований», — заявил Котяков.

«Мы провели анализ действующих на сегодняшний день в базе данных материалов и видим, что 85% решений принимается органами медико-социальной экспертизы на основании тех данных, которые есть в медицинской организации», — указал он.

В настоящее время совместно с Минздравом проводится описание видов заболеваний и составление перечней необходимых документов для принятия соответствующих решений.

«Это сделано для того, чтобы мы точно регламентировали процедуру документооборота между медико-социальной экспертизой и Минздравом», — отметил министр.

По его словам, переход к новому формату должен состояться 1 октября.