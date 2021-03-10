Пермь, , 10:52 — REGNUM Главам муниципальных образований Пермского края поручено заняться популяризацией раздельного сбора мусора. Задачу поставил губернатор Дмитрий Махонин на заседании правления Совета муниципальных образований региона. сообщает 10 марта пресс-служба краевой администрации.

Махонин подчеркнул, что сейчас при поддержке бюджета края ведется огромная работа по информированию о раздельном сборе твердых коммунальных отходов (ТКО), однако необходимо активное участие муниципалитетов.

«Без вас мы не обеспечим раздельный сбор отходов. В этом году еще несколько территорий края перейдут на раздельный сбор. Но в этом вопросе особо важная роль отводится популяризации необходимости вести раздельный сбор. Нужно разъяснять населению, для чего мы все это делаем, люди должны понимать, что и они лично ответственны за происходящее в сфере обращения с ТКО и должны подходить к этому ответственно. Нужно серьезно к этому отнестись и проводить работу в данном направлении», — сказал губернатор.

Стоит отметить, в 2021 году на раздельный сбор мусора планируют перевести Индустриальный, Кировский и Ленинский районы Перми, а также Лысьву, Чернушку, Губаху и части Пермского района.

На покупку 4,5 тыс. контейнеров для муниципальных образований из краевого бюджета в 2021 году выделено около 34 млн рублей. Приобретение мусорных баков будет осуществляться на условиях софинансирования: 75% — средства краевой казны, 25% — местных бюджетов. На эти средства планируется закупить контейнеры.

Напомним, согласно краевой программе в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами, к 2024 году 68,4% жителей региона должны собирать мусор раздельно, а к 2028-му — все 100% населения.

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