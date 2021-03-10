Ульяновск, , 10:51 — REGNUM В Ульяновской области предотвращено валютное преступление на 504 млн рублей. Фигурантом уголовного дела стал руководитель ульяновской фирмы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе самарской таможни.

Руководителя общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированного в Ульяновске, подозревают в нарушении требований валютного законодательства. Оперативники полагают, что по документам компания поставляла сельскохозяйственную продукцию (зерновые культуры) в Иран по 27 декларациям, но средства за них не зачислены на счета в России.

В ведомстве отмечают, что в результате вмешательства таможенных органов пресечена противоправная деятельность по невозвращению средств в Россию за товары, поставленные в рамках 11 международных контрактов. Общая сумма оценивается в 504 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.193 УК РФ («Нарушение требований валютного законодательства РФ о зачислении денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ»).

Фигурант уголовного дела находится под подпиской о невыезде. По делу проведено восемь обысков. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году было возбуждено уголовное дело в отношении руководителя фирмы, зарегистрированной в Ульяновске. Его подозревают в совершении валютных операций по переводу в рамках восьми международных контрактов более $290 тыс. на счета нерезидентов (Китай) с использованием подложных документов. По делу прошло 16 обысков.

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