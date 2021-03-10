Москва, , 10:59 — REGNUM В 2020 году в Москве удалось повысить эффективность раскрываемости преступлений экстремистского и террористической направленности. Об этом 10 марта заявил начальник столичного ГУ МВД России, генерал-лейтенант полиции Олег Баранов во время ежегодного отчета на заседании Московской городской думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Реализация комплекса оперативных и профилактических мер по противодействию идеям терроризма и экстремизма позволила повысить эффективность выявления преступлений экстремисткой направленности на 38% и лиц привлеченных к ответственности на 66%», — сказал Баранов.

По его словам, во многом это удалось сделать за счет пресечения каналов поставок оружия и боеприпасов.

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