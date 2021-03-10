Зерноградский район, Ростовская область, , 10:50 — REGNUM Два депутата Собрания депутатов Зерноградского района (Ростовская область) представили недостоверные декларации. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

В ходе проверки установлено, что два депутата, нарушив законодательство о противодействии коррупции, представили в отношении себя неполные и недостоверные сведения.

Мерой наказания в отношении одного из народных избранников стало лишение его мандата, второй освобождён от должности председателя комиссии до прекращения срока его полномочий.