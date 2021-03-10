Варшава, , 10:48 — REGNUM 9 марта представители польских оппозиционных партий «Гражданская платформа» и Польская крестьянская партия потребовали от руководства парламента Польши созвать внеочередное заседание по вопросу национального плана восстановления страны после пандемии. Об этом сообщает Polskie Radio.

«Парламент — лучшее место для проведения дебатов. Поэтому мы призываем спикера Сейма созвать чрезвычайное заседание, на котором правительство будет обязано представить национальный план восстановления после пандемии. Чтобы все мы увидели, наконец, его в подробностях. Он не может быть принят просто так. Нам нужна честная, содержательная дискуссия, на которую будут приглашены представители местных властей, работодатели, бизнесмены и оппозиция», — заявил руководитель партии «Гражданская платформа» Борис Будка.

В то же время заместитель спикера Сейма Рышард Терлецкий, глава фракции «Право и справедливость», заявил, что на этой неделе дополнительных заседаний не будет.

Национальный план восстановления — это документ, в котором описано, как Польша намеревается использовать европейские средства из Фонда восстановления ЕС. Польша может рассчитывать на более 23 миллиардов евро в виде субсидий и более 34 миллиардов евро в виде займов из Фонда восстановления.

Оппозиционные политики считают, что данный документ обсуждается правительством без достаточного участия оппозиции и общественности.