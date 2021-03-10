Казань, , 11:34 — REGNUM Во время всеобщей диспансеризации взрослого населения в 2020 году в Казани осмотрели 77 521 жителя. Об этом заявил на итоговой коллегии глава управления здравоохранения Казани — замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

Среди взрослого населения Казани в структуре заболеваемости лидируют «болезни системы кровообращения (30,3%), болезни эндокринной системы (23,3%), болезни органов пищеварения (9,5%), болезни МПС (6,5%), болезни крови и кроветворных органов (2,9%), прочие (22,3%)», отметил спикер.

Среди детей в Казани превалируют «заболевания органов дыхания (26,26%), заболевания органов пищеварения (11,57%), болезни глаз и его придатков (9,62%), болезни костно-мышечной системы (8,6%), болезни эндокринной системы (5,62%)», добавил Жаворонков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии перед минздравом на 2021 год поставлена задача усилить работу по обеспечению доступности медицины и профилактике заболеваний. Так, в 2020 году планировалось охватить диспансеризацией 677 тыс. человек и профосмотром 173 тыс. жителей, но пандемия коронавируса не позволила это сделать. План выполнили только на 50%. На 2021 года запланировали по диспансеризации — 715 тыс. человек, по профилактическому осмотру — 190 тыс. человек.

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