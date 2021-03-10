Махачкала, , 10:48 — REGNUM За участие в массовой драке на соревнованиях в городе Каспийске дисквалифицированы двое спортсменов — Абдулкадир и Осман Абдулкадировы. Федерация дзюдо России, посчитав их зачинщиками беспорядков, отстранила от участия в соревнованиях на два года — до 8 марта 2023 года.

Кроме того, дисциплинарная комиссия Федерации дзюдо РФ отстранила от соревнований на время разбирательства в инциденте остальных спортсменов, принявших участие в драке — членов сборных Дагестана и Северной Осетии.

По словам председателя дисциплинарной комиссии дагестанской федерации Хабиба Магомедова, по итогам разбирательств может быть дисквалифицирована сборная юнироров Дагестана полностью, пишет «Кавказский узел».

Как сообщало ИА REGNUM, массовая драка на турнире по дзюдо на первенство СКФО в дагестанском городе Каспийске произошла 27 февраля. Участниками драки стали и болельщики, и сами спортсмены после состязания членов сборных Северной Осетии и Дагестана.

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