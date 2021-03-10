Москва, , 10:47 — REGNUM Вести реестр журналистов и выдавать удостоверения единого образца мог бы Союз журналистов России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта, об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»).

«Для того чтобы вести реестр журналистов, все они не должны быть членами союза. Как тему обсуждения я озвучил: если мы устанавливаем обязательность единого журналистского удостоверения, кстати, международная практика такова… То этот реестр дальше могла бы вести профессиональная общественная организация, в России у нас она такая одна, при этом человеку не обязательно быть членом союза, чтобы его данные как штатного сотрудника редакции были в его союза реестре», — заявил Хинштейн.

По мнению парламентария, СЖР «мог бы взять на карандаш всех журналистов и составить черные списки».

«Мне кажется неправильным, что у нас ушла тема, связанная с профессиональной оценкой журналистов внутри», — добавил парламентарий.

Удостоверения должны быть пронумерованы, добавил депутат.

В Союзе журналистов России состоит около 10% всех журналистов страны, привел данные глава СЖР Владимир Соловьев в ходе расширенного заседания комитета Госдумы по информполитике.

В России зарегистрировано более 148 тыс. СМИ.

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