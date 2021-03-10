Берлин, 10 марта, 2021, 10:49 — ИА Регнум. Немецкий автопроизводитель Audi представил фото салона модели Q4 e-tron. Снимки распространила пресс-служба компании.

Пресс-служба Audi Фото интерьера электокроссовера Audi Q4

Новый электромобиль будет самым компактным в модельной линейке электрокроссоверов марки. Премьера Q4 e-tron состоится в апреле текущего года.

Судя по полученным фото, электрокроссовер получит цифровую «приборку» и 10,1-дюймовый сенсорный экран системы MMI. Кроме того, автопроизводитель укомплектует машину проекционным экраном, который идентичен 70-дюймовой панели, установленной на расстоянии 10 метров от водителя. Водитель также сможет воспользоваться дополненной реальностью и голосовым ассистентом Hey, Audi.

Модель создаётся на модульной электрической «тележке» MEB, на которой уже изготовлен Volkswagen ID.3. Также известно, что ёмкость аккумулятора авто составит 82 кВт-ч.

Ранее спортивное подразделение компании Audi создало свою версию новой модели RS 3 под названием LMS. Автомобиль создан на основе болида Audi A3 четвёртого поколения. Экстерьер новинки выделяется оригинальным широкофюзеляжным аэродинамическим обвесом из карбона и большим регулируемым задним антикрылом.

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