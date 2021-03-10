Горно-Алтайск, , 10:46 — REGNUM Глава Республики Алтай Олег Хорохордин проинформирован о задержании регионального министра здравоохранения Сергея Коваленко. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал пресс-секретарь главы Михаил Максимов.

«На данный момент проводятся все необходимые оперативные мероприятия. В случае подтверждения фактов нарушения закона виновные, безусловно, понесут наказание», — отметил он.

По его словам, ведомство продолжает свою работу. Задержание министра, а также его помощника также не отразится на работе медицинских учреждений. Исполнять обязанности руководителя министерства будет один их заместителей Коваленко.

Как сообщало ИА REGNUM, министр был задержан сегодня, 10 марта по обвинению в получении особо крупной взятки в составе организованной группы. По данным следствия, чиновник за вознаграждение обеспечивал руководителям компаний заключение госконтрактов на поставку медицинских товаров.

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