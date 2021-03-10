Вашингтон, , 10:55 — REGNUM Президент США Джо Байден снова не ответил на вопросы журналистов из-за своих помощников. Это произошло, когда он посетил хозяйственный магазин в Вашингтоне, следует из видеорепортажа Fox News.

Владельцы показали Байдену магазин, после чего сотрудники СМИ попытались задать президенту несколько вопросов. Один из них касался обстановки на границе с Мексикой. Байден не успел ответить, так как ему помешали помощники.

Байден вступил в должность главы США 48 дней назад и за это время ни разу не выступил с пресс-конференцией. Такого в Белом доме не было сто лет. Предыдущие 15 президентов выступали перед журналистами в течение примерно месяца после инаугурации.

В Белом доме обещают организовать встречу Байдена с прессой до конца марта. Отсутствие такого мероприятия подогревает предположения о том, что новый лидер не в состоянии выступать перед журналистами.

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