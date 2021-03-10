Донецк, , 10:50 — REGNUM За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) было выявлено 270 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 10 марта сообщает минздрав ДНР.

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«Министерство здравоохранения ДНР информирует, что за 9 марта проведено 715 исследований, из них выявлено 234 случая (заражения коронавирусом) <…> и у 36 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в республике достигло 25 787.

Кроме того, уточняется, что в настоящее время суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в ДНР составляет 2098.

При этом отмечается, что на сегодняшний день в республике от нового заболевания вылечились 17 535 человек, еще 6154 пациента находятся на лечении (стационарном и амбулаторном).

Отметим, сутками ранее в ДНР исследования на заражение коронавирусной инфекцией не проводились.