Москва, , 10:45 — REGNUM Хлеб содержит полезные вещества и практически полностью удовлетворяет потребность организма в витаминах группы В. При этом при покупке качественного хлеба следует обратить внимание на ряд правил, сообщили в Роспотребнадзор.

Главное правило — хлебобулочные изделия нужно приобретайте только магазинах, где созданы условия для реализации и хранения данной продукции. На упаковке обязательно должна быть указан изготовитель, срок годности и состав продукции.

Для пользы организма следует отдать предпочтение хлебобулочным изделиям из ржаной муки, отрубей, муки грубого помола. Такой хлеб восполняет 20−75% суточной потребности человека в витаминах и минеральных веществах.

Как сообщало ИА REGNUM, в России доля хлеба, соответствующего всем требованиям действующего законодательства, достигает почти 86%.

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