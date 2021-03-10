Барнаул, 10 марта, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Алтайский полицейский, автор канала u_crimes_brn сомневается, что блокировка мобильных телефонов в местах лишения свободы окажется действенной мерой в плане пресечения мошеннических действий и финансовой поддержки лидеров уголовно-преступной среды. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он пояснил:

Тюрьма

«Полностью отключить связь всё равно не выйдет. Насколько я помню, осужденным, когда они отправляются отбывать наказание, выдают специальную сим-карту — «Зона телеком». Чтобы за хорошее поведение раз в месяц домой позвонить. А все эти call-центры на зонах не законами надо регулировать, а обычной глушилкой. Благо такие имеются. Поэтому данная инициатива, по моему мнению, реальной пользы не даст».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в соответствии с президентским указом операторы связи теперь должны будут блокировать SIM-карты мобильных телефонов у отбывающих наказание в местах лишения свободы или содержащихся в СИЗО. Основанием будет являться письменное решение главы ФСИН, его заместителей или руководителей территориальных органов ФСИН.

Читайте также: Путин подписал закон о блокировке мобильной связи в тюрьмах