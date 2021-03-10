Глушилка лучше: полицейский не уверен, что в тюрьмах будут отключать связь
Барнаул, 10 марта, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Алтайский полицейский, автор канала u_crimes_brn сомневается, что блокировка мобильных телефонов в местах лишения свободы окажется действенной мерой в плане пресечения мошеннических действий и финансовой поддержки лидеров уголовно-преступной среды. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он пояснил:
Как уже сообщало ИА REGNUM, в соответствии с президентским указом операторы связи теперь должны будут блокировать SIM-карты мобильных телефонов у отбывающих наказание в местах лишения свободы или содержащихся в СИЗО. Основанием будет являться письменное решение главы ФСИН, его заместителей или руководителей территориальных органов ФСИН.
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