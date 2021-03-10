Анкара, , 10:43 — REGNUM Посол Индонезии в Турции Лалу Мухамад Икбал заявил о продвижении цифровой экономики, которая могла бы стать выходом из глобальной экономической стагнации, вызванной эпидемией коронавируса, сообщает Antara.

«Цифровая экономика может стать решением, потому что цифровая экономика является трансграничной. Если она будет развиваться в хорошей экосистеме, она может перетекать в нецифровой сектор экономики», — говорится в заявлении посла Индонезии в Анкаре.

Ссылаясь на данные Oxford Economic, посол пояснил, что стоимость мировой цифровой экономики в 2016 году составила $11 трлн, а в 2025 году она составит $23 трлн.

В 2021 году стоимость цифровой экономики Индонезии оценивается в $40 млрд. В Турции стоимость цифровой экономики приближается к $15 млрд и к 2023 году достигнет $30 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство туризма Малайзии ведет переговоры с Индонезией о взаимном соглашении о создании туристического коридора с целью восстановления индустрии туризма и культуры.

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