Ярославль, 10 марта, 2021, 10:42 — ИА Регнум. В Ярославле будут судить пятерых местных жителей, которые обманом завладевали квартирами жителей Ярославской и Костромской областей, а также Москвы. Об этом сообщили в прокуратуре Ярославской области.

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Обвинения предъявлены по статьям «Мошенничество в особо крупном размере», «Похищение человека» и «Заведомо ложные показания в суде».

«По версии следствия, с 2008 по 2018 год, обвиняемые обманным путем оформляли от имени жителей Ярославской и Костромской областей, а также жителя г. Москвы нотариальные доверенности на продажу принадлежащих им квартир, на основании которых заключались договоры купли-продажи. Впоследствии квартиры перепродавались третьим лицам. В ряде случаев обвиняемые подделывали доверенности на продажу квартир, договоры купли-продажи и передаточные акты», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Потерпевшими признаны 25 человек, им нанесён ущерб более чем на 45 миллионов рублей.

«Одного из потерпевших, злоупотреблявшего спиртными напитками, обвиняемые заперли на несколько дней в принадлежащей им квартире и заставили подписать договор купли-продажи квартиры и передаточный акт. Когда потерпевший оспорил сделку в судебном порядке, один из обвиняемых давал в суде заведомо ложные показания», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Пятерым обвиняемым от 34 до 55 лет. Четверо из них находятся под домашним арестом, одному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Рассматривать уголовное дело будет Кировский районный суд Ярославля.