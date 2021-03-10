Тирасполь, , 10:44 — REGNUM В ходе 131 исследования в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 75 случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 марта сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике SARS-CoV-2 выявили у 33 087 человек. Из них победили инфекцию 30 311 человек, в том числе 125 — за последние сутки.

Всего в Приднестровье скончались 716 пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе семеро пациентов скончались в течение последних суток. Сообщается, что большинство из них входили в группу риска по возрасту.

За предыдущие сутки в Приднестровье провели 131 исследование и выявили 66 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приднестровье на этой неделе ожидается поставка первой партии вакцины от COVID-19. Из Румынии в ПМР пообещали поставить 1810 доз препарата.

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