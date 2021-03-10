, 10:41 — REGNUM Россия достроит газопровод «Северный поток — 2», заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Перт Наимский.

«Это выглядит так, что этот газопровод будет закончен. Есть ещё многочисленные юридические характеры, связанные с началом его эксплуатации», — сказал Наимский в эфире «Польского радио».

Как сообщало ИА REGNUM, проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год из России по дну Балтийского моря до Германии. Решение Вашингтона обложить новыми санкциями строительство «Северного потока — 2» вызвало сожаление у властей Германии.

Ранее в Кремле заявили, что «Северный поток — 2» продолжит сталкиваться «с грубым незаконным давлением со стороны США», в то время как Москва предпринимает шаги для последовательного завершения проекта.

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