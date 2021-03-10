Вашингтон, , 10:41 — REGNUM Американский инженер и бизнесмен Илон Маск, являющийся основателем компаний SpaceX и Tesla, за сутки увеличил свое состояние на рекордную сумму $25 млрд. Это 10 марта следует из данных агентства Bloomberg и рассчитываемого им Bloomberg Billionaires Index (BBI).

По оценке BBI, в настоящее время состояние Маска составляет $174 млрд, что позволяет ему находиться на втором в рейтинге месте.

На первом месте в списке BBI находится основатель американской компании Amazon Джефф Безос, чье состояние за прошедшие 24 часа увеличилось на $5,95 млрд и теперь оценивается в $180 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта состояние основателя американских компаний Tesla и SpaceX Илона Маска возросло более чем на $12 млрд.