Ростов-на-Дону, , 10:40 — REGNUM В Ростовской области заметно похолодало. Морозы простоят на Дону не менее чем до конца рабочей недели, сообщает ИА REGNUM 10 марта.

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В ночь на 10 марта столбики уличных термометров в северных территориях опустились до — 14 градусов. В течение дня воздух в регионе прогреется до −1…−6 градусов, в южных районах ожидается до +2 градусов. При этом скорость ветра усилится до 6−11 метров в секунду.

В ночь на 11 марта, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ, в Ростовской области также прогнозируется морозная погода до — 7 градусов. Днём столбики уличных термометров поднимутся до — 1 градуса. Ночью 12 марта температура воздуха опустится до — 11 градусов, днём поднимется до — 3 градусов.

Потепление на Дону ожидается с 13 марта.