Мадрид, , 10:39 — REGNUM Все больше регионов выступают против пасхального плана ограничений минздрава Испании. Об этом пишет испанское издание La Razón.

Автономные сообщества 10 марта голосуют на пленарном заседании Межтерриториального совета по предложению Комиссии общественного здравоохранения, которая устанавливает закрытие регионов по периметру, комендантский час в 22:00 и собрания максимум для четырех человек. При этом поначалу категорически против был только Мадрид.

Спустя несколько часов после напряженного голосования председатель правительства автономного сообщества Мадрид вновь выразила свой гнев против того, что она считает «навязыванием». Изабель Диас Аюсо отметила, что «закрытие целых регионов должно быть последним вариантом после того, как все перепробовали». По ее мнению, эта мера не продемонстрировала свою эффективность в октябре и декабре 2020 года для сдерживания заболеваний, и она просит предоставить отчеты о состоянии здоровья, чтобы подтвердить свои слова. По этой причине автономное сообщество Мадрид предлагает, чтобы как вакцинированные двумя дозами, так и те, у кого был отрицательный результат ПЦР, могли свободно перемещаться по стране, заявляет вице-президент автономного сообщества Игнасио Агуадо. Это предложение одобрено Мадридской Конфедерацией Предпринимателей (CEIM).

Примечательно, что официальный представитель правительства Испании Мария Хесус Монтеро раскритиковала Аюсо за то, что она «идет в другом направлении» и не желает закрыть Мадрид на Пасху и замолчать в пику позиции Женералитата Каталонии. Там правительство региона также не соглашается ограничивать мобильность в этот период и думает об открытии сообществ, чтобы каталонцы могли выходить навещать родственников и близких, которые живут в других районах страны.

Об этом заявила 9 марта на пресс-конференции советник президента и официальный представитель правительства Меричель Будо, уточнив, что этот шаг состоится при условии, что «эпидемиологические данные будут иметься в виду». Разница между двумя автономными сообществами заключается в том, что Аюсо вчера пояснила, что, хотя она не разделяет необходимости закрытия, она будет соблюдать решение Межтерриториального совета.

Канарские и Балеарские острова также выступают против закрытия на Пасху. Правительство уже исключило острова из-под меры ограничения передвижения на день святого Хосе.

Кастилия и Леон пытается смягчить меру, которая запрещает мероприятия на Пасху. Власти Кастилии и Леона заявили, что рассмотрят возможность проведения некоторых мероприятий на улице по просьбе католической церкви. Это будут мероприятия, которые не являются шествиями, но могут быть адаптированы с учетом возможностей, которые позволяют провести такие процедуры.