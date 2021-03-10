Ярославль, , 10:38 — REGNUM Ярославский «Локомотив» выиграл первый раунд плей-офф Кубка Гагарина, четырежды победив финский «Йокерит». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Локомотив» празднует победу

Все матчи серии с «Йкеритом» прошли в Ярославле из-за коронавирусных ограничений в Финляндии. «Локомотив» победил в матчах со счетом 1:0, 5:0, 3:2 и 4:1. Ярославская команда пропустила всего 3 шайбы, это лучший результат «Локомотива» в плей-офф, начиная с сезона 2001−2002 годов.

«Хорошая, интересная серия. Играли против сильной команды. В каждой игре были разные сценарии, но ребята молодцы. Справились и с провокациями, и держали темп практически все периоды, за исключением второго периода в прошлой и сегодняшней играх. Но вовремя пришли в себя, и третий период остался за нами как по счёту, так и по игре. Мы довольны, что прошли дальше. Готовимся к следующему раунду», — заявил главный тренер ХК «Локомотив» Андрей Скабелка.

Финальный счет четвертого матча

Четвертьфинал Кубка Гагарина стартует после 16 марта, соперник «Локомотива» на данный момент не определился. С большой долей вероятности ярославцы сыграют с московским ЦСКА.

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