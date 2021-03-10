Москва, , 10:36 — REGNUM Правительство России подготовило постановления, предусматривающие субсидирование работодателем найма лиц из числа безработных по состоянию на 1 января 2021 года. Об этом 10 марта заявил глава Минтруда Антон Котяков перед отчётом правительства в Госдуме.

«Мы планируем, что это будет по одному минимальному размеру оплаты труда… на протяжении семи месяцев. Но не каждые семь месяцев, а по итогам первого месяца, по итогам трёх месяцев и по итогам семи месяцев. Если работодатель принял с биржи труда человека, подготовил, адаптировал к соответствующему рабочему месту, человек проработал более семи месяцев, то такой работодатель получает возможность получить от государства трёх минимальных размеров оплаты труда на компенсацию», — заявил Котяков.