Белгород, , 10:37 — REGNUM Определено название нового кадрового конкурса Белгородской области. Название проекта выбирали на страницах в социальных сетях врио губернатора Вячеслава Гладкова, 10 марта он подвёл итоги голосования.

Итоговых вариантов названия кадрового конкурса от правительства региона было два: «Новое время» и «Выдвижение». Более 58% пользователей проголосовали за первый вариант.

«Наибольшую поддержку получило название «Новое время». Поэтому в ближайшее время, автору постараюсь вручить от себя какой-то символический приз», — написал Вячеслав Гладков.

В апреле 2021 года врио губернатора планирует провести конкурс для тех, кто желал бы стать частью новой управленческой команды региона.

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