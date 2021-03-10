Казань, , 10:40 — REGNUM В столице Татарии в 2020 году 5484 пациента, перенесших COVID-19, получили реабилитационную помощь. Из них 176 человек восстанавливались в круглосуточном стационаре в условиях санатория «Нехама», 1825 человек — в дневном стационаре, 3483 человека прошли реабилитацию в рамках амбулаторно-поликлинической помощи. Об этом сообщил замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

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Среди медучреждений реабилитация проводится на базе: ГАУЗ «Городская клиническая больница №7» г. Иннополис; ГАУЗ «Городская поликлиника №7» г. Казани; ГАУЗ «Городская поликлиника №21» г. Казани; ГАУЗ «Госпиталь Ветеранов Войн» г. Казани; ООО Санаторий «Нехама» с назначением процедур лечебной физической культуры, массажа, физиотерапии, консультации психолога и прочее, уточнил Жаворонков.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии 49 медицинских работников поликлиник из 16 муниципальных образований, перенесших COVID-19, направят на реабилитацию в санатории.

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