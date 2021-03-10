Москва, , 10:34 — REGNUM Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев настаивает на создании реестра журналистов, а также единой формы удостоверений, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.

«Вывод один: нам нужен какой-то один реестр журналистов, единый образец удостоверений и один орган, который будет вести этот реестр и выдавать единые удостоверения», — заявил Соловьев в ходе расширенного заседания комитета Госдумы по информполитике.

Удостоверение может содержать и QR-код.

Он обратил внимание на проблему, связанной с продажей удостоверений журналистов.

«Мы обнаружили, что на просторах интернета можно встретить различные предложения (изданий) по продаже комплекта из удостоверения журналиста и пресс-карты. Есть несколько таких изданий, они официально зарегистрированы Роскомнадзором, они всего за 5 тыс. рублей выдают комплект: корочка удостоверение журналиста, пресс-карта и пропуск на автомобиль», — сказал Соловьев.

Любой желающий может получить удостоверение журналиста и при этом не осуществлять журналистскую деятельность, указал он.

«Продавцы корочек вряд ли понесут наказание — уголовная ответственность предусмотрена за подделку документов, а в данном случае СМИ официально зарегистрировано», — добавил Соловьев.

Проблема идентификации журналистов встала во время несогласованных акций, прошедших по России. Госдума приняла ряд законов, регламентирующих работу сотрудников СМИ на митингах и массовых мероприятиях.