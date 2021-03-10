Москва, , 10:34 — REGNUM До конца 2021 года Россия должна достичь показателей рынка труда на уровне 2019 года. Об этом 10 марта заявил глава Минтруда Антон Котяков перед отчётом правительства в Госдуме.

«На сегодняшний день мы разрабатываем дополнительные меры поддержки рынка труда. Наш целевой ориентир — до конца 2021 года восстановить уровень (занятости) 2019 года, то есть вернуться к допандемическому уровню», — заявил Котяков.

«По состоянию на сегодняшний день, все субъекты Российской Федерации сформировали свои региональные программы поддержки занятости. Совокупный объём ресурсов, который в субъектах предусмотрен на эти программы, превышает 21 млрд рублей — именно на программу занятости», — указал он.