Пермь, , 10:33 — REGNUM Минприроды Пермского края после предупреждения Пермской антимонопольной службы вернуло в казну муниципальные лесные участки, переданные в аренду частной компании без проведения торгов, сообщает пресс-служба регионального УФАС.

П данным ведомства, министерство создало преимущественные условия деятельности ООО «Телец-Агро», передав в аренду лесные земли в Кунгурском районе без проведения торгов. В 2006 году договор безвозмездного пользования лесным участком был переоформлен на пять лет. В 2011 году договор заключен уже на десять лет без учета необходимости проведения аукциона.

Кроме того, в период действия нового договора аренды между минприроды и компанией заключались дополнительные соглашения, которые в действительности являлись самостоятельными сделками, направленными на передачу земель лесного фонда без проведения конкурентных процедур.

В настоящее время договор аренды лесного участка, заключенный с ООО «Телец-Агро» в 2011 году, расторгнут. Обременение с лесного участка в Управлении Росреестра по Пермскому краю снято.

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