Москва, , 10:32 — REGNUM В условиях пандемии коронавируса люди в России живут свободнее, чем в других странах. Об этом 10 марта заявил главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.

«В России мы начали жить более свободно раньше, чем в других странах. Общаюсь со многими друзьями и коллегами, которые подтверждают, что у них все гораздо жёстче», — цитирует Черчесова ТАСС.

Он добавил, что пандемия лишила мобильности и живого общения, но люди в основном продолжают вести нормальную жизнь, но с определёнными ограничениями.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале Черчесов прошёл вакцинацию от коронавируса.

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